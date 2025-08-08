Haqqımızda

DSMF sədri vətəndaş qəbulu keçirib

Sosial müdafiə
8 avqust 2025 16:03
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) İdarə Heyətinin sədri Zəka Mirzəyev Göyçayda bu rayonunun sakinlərini qəbul edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə DSMF məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, qəbulda vətəndaşların müraciətləri dinlənilib. Müraciətlər əsasən pensiya, sosial müavinətlər, ünvanlı dövlət sosial yardımı, eləcə də sosial sığorta və fərdi uçotla bağlı olub.

Müraciətlərin hər biri qeydiyyata alınıb, bəziləri yerindəcə həll olunub, bir qisminin isə həll edilməsi üçün Fondun müvafiq struktur bölmələrinə tapşırıqlar verilib.

