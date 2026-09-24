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    Cəbrayıl sakini: Dövlət biznesimizi inkişaf etdirmək üçün bizə yetərli dəstək verib

    Sosial müdafiə
    • 24 sentyabr, 2026
    • 17:21
    Cəbrayıl sakini: Dövlət biznesimizi inkişaf etdirmək üçün bizə yetərli dəstək verib

    Azərbaycan dövləti Cəbrayıla qayıdan sahibkarlara bizneslərini inkişaf etdirmək üçün yetərli dəstək verib.

    "Report"un Cəbrayıla ezam olunan əməkdaşı xəbər verir, ki, bunu Dövlət Məşğulluq Agentliyinin dəstəyi ilə biznes fəaliyyətini genişləndirən yerli sahibkar Bayram Əliyev deyib.

    O, agentliyin dəstəyi sayəsində sahibi olduğu avtomobillərin təkər təmiri sexinin müasir avadanlıqlarla təmin edildiyini bildirib:

    "Mən Cəbrayıla köçdkdən sonra öz sahəm üzrə əmək fəaliyyərimi davam etdirmək üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyinə müraciət etdim. Qısa müddət ərzində avtomobil təkərlərinin təmiri üçün müasir təkərçıxarma, balansyoxlama, hava kompressoru və əlavə avadanlıqlarla təmin olunmuşuq. Əvvəllər primitiv üsulla gördüyümüz işləri artıq müasir avadanlıqlarla icra edirik. Bu da işimizi daha sürətli və rahat görməyə imkan verir".

    Özünəməşğulluq proqramından yaralanan digər sahibkar İlham Həmidov isə öz biznes fəaliyyətini ət satışı sahəsi üzrə davam etdirdiyini söyləyib:

    "2024-cü ildə Cəbrayıla qayıtdıq və belə qərara gəldik ki, bu sahə üzrə öz biznesimizi davam etdirək. Bununla bağlı Dövlət Məşğulluq Agentliyinə müraciət etdikdən sonra qısa müddətdə bizə müsbət cavab verildi. Bir neçə çeşiddə soyuducu, ət asmaq üçün qurğu, tərəzi və digər avadanlıqlarla təmin olunduq. Öz növbəmizdə çalışırıq ki, Cəbrayıl sakinlərini keyfiyyətli və təmiz ət məhsulları ilə təmin edək".

    Hər iki sahibkar gələcəkdə öz işlərini daha da genişləndirmək niyyətində olduqlarını bildirblər.

    Cəbrayıl sakini: Dövlət biznesimizi inkişaf etdirmək üçün bizə yetərli dəstək verib
    Cəbrayıl sakini: Dövlət biznesimizi inkişaf etdirmək üçün bizə yetərli dəstək verib
    Cəbrayıl sakini: Dövlət biznesimizi inkişaf etdirmək üçün bizə yetərli dəstək verib
    Cəbrayıl sakini: Dövlət biznesimizi inkişaf etdirmək üçün bizə yetərli dəstək verib
    Cəbrayıl sakini: Dövlət biznesimizi inkişaf etdirmək üçün bizə yetərli dəstək verib

    Dövlət Məşğulluq Agentliyi Özünüməşğulluq Cəbrayıl
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