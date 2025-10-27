Bu il 155 uşaq ailə himayəsinə qaytarılıb
Sosial müdafiə
- 27 oktyabr, 2025
- 17:43
Bu ilin ötən dövründə 155 uşaq ailə himayəsinə qaytarılıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Sosial Xidmətlər Agentliyinin Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlarla iş departamentinin müdir müavini Əhməd Mansurov DOST TV-nin efirində deyib.
Onun sözlərinə görə, müvafiq sahədə idarəetmə nazirliyə həvalə edildikdən sonra 1 486 uşağın müəssisəyə yerləşdirilməsi ilə bağlı müraciət daxil olub, onlardan 756 uşaq ailədə saxlanılıb:
"799 uşaq isə ailə himayəsinə reinteqrasiya edilib. Ümumilikdə 789 uşaq övladlığa verilib, 144 uşaq müəssisədən övladlığa götürülüb. Bu sahədə işlər davam etdirilir".
Son xəbərlər
18:02
Ceyhun Bayramov Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini ilə görüşübDigər
17:59
Yuri Qusev: Ukrayna uşaqların reabilitasiyasında Azərbaycanın dəstəyini yüksək qiymətləndirirXarici siyasət
17:57
Qvadelupa sahillərində 6,5 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
17:54
Foto
Boks üzrə Naxçıvan birinciliyinə start verilibFərdi
17:43
Siyasət Əsgərov: "Azərbaycan millisinin motivasiyasını yüksəltmək üçün qalib gəlmək önəmli idi"Futbol
17:43
Bu il 155 uşaq ailə himayəsinə qaytarılıbSosial müdafiə
17:42
Komitə sədri: Bəzi bölgələrdə və ucqar kəndlərdə təhsilə çıxışda müəyyən çətinliklər varSosial müdafiə
17:41
Nazir: "Sloveniya BOEM sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı strateji cəhətdən vacib hesab edir"Energetika
17:35