İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    "Azərpoçt" İçərişəhərdə yeni AZ1005 indeksli poçt şöbəsini istifadəyə verib

    Sosial müdafiə
    • 08 oktyabr, 2026
    • 09:17
    Azərpoçt İçərişəhərdə yeni AZ1005 indeksli poçt şöbəsini istifadəyə verib

    "AZCON Holding" şirkətlərindən olan "Azərpoçt" MMC İçərişəhərdə, Böyük Qala 55 ünvanında yerləşən yeni AZ1005 indeksli poçt şöbəsini istifadəyə verib.

    Açılış mərasimində Ümumdünya Poçt İttifaqının (ÜPİ) Beynəlxalq Bürosunun baş direktoru Masahiko Metoki, Filateliyanın İnkişafı və Sənədli İrs Proqramının rəhbəri Benjamin Combes və digər rəsmi qonaqları, eləcə də "Azərpoçt"un İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra edən Manaf Babayev və "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud iştirak ediblər.

    Yeni məkanın yaradılmasında məqsəd Bakının qədim və turistik zonası olan İçərişəhərdə şəhərimizin sakinləri ilə yanaşı, qonaqlarına da poçt xidmətlərini daha fərqli formada təqdim etməkdir. Belə ki, burada poçt istifadəçiləri üçün universal poçt xidmətləri ilə yanaşı, e-kommersiya, eləcə də filateliya məhsullarının satışı baş tutacaq.

    "İçərişəhərdə yaradılan bu poçt şöbəsi poçtun yalnız xidmət infrastrukturu deyil, həm də insanları, mədəniyyəti və ölkələri birləşdirən platformadır. Azərbaycanın beynəlxalq poçt əməkdaşlığında fəal iştirakı və filateliyaya göstərdiyi diqqət təqdirəlayiqdir" deyə Ümumdünya Poçt İttifaqının Beynəlxalq Bürosunun baş direktoru Masahiko Metoki bildirib.

    Açılış zamanı qonaqlara poçt şöbəsinin fəaliyyəti və təqdim olunan xidmətlər barədə məlumat verilib, Azərbaycan filateliyasının seçilmiş nümunələri nümayiş etdirilib.

    Azərpoçt İçərişəhərdə yeni AZ1005 indeksli poçt şöbəsini istifadəyə verib
    Azərpoçt İçərişəhərdə yeni AZ1005 indeksli poçt şöbəsini istifadəyə verib
    Azərpoçt İçərişəhərdə yeni AZ1005 indeksli poçt şöbəsini istifadəyə verib
    Azərpoçt İçərişəhərdə yeni AZ1005 indeksli poçt şöbəsini istifadəyə verib
    AZCON Holding Azərpoçt MMC
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:30

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.10.2026)

    Maliyyə
    09:18

    Tokayev Qazaxıstan ordusunun Xüsusi Əməliyyat Qüvvələrinə yeni komandan təyin edib

    Region
    09:14

    Azərbaycanın daha 4 cüdoçusu Bakıdakı dünya çempionatında mübarizəyə qoşulacaq

    Fərdi
    09:11

    Masazırda 4 avtomobil yanıb

    Hadisə
    09:04

    EHF Avropa Kuboku: "Kür" komandası Mingəçevirdə APOEL-lə üz-üzə gələcək

    Komanda
    08:55

    Saudi Aramco noyabrda Avropaya neft tədarükünü tam həcmdə bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    08:39

    Latın Amerikası və Karib Hövzəsi İnkişaf Bankı Panamaya 250 min dollar ayırıb

    Digər ölkələr
    08:12

    Donald Tramp: Səkkiz Nobel Sülh Mükafatına layiqəm

    Digər ölkələr
    07:52

    Braziliyada uşaq bağçasında 13 nəfəri girov götürən silahlı şəxs öldürülüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti