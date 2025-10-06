İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanda ilk dəfə Gələcəyin Peşələri Sammiti keçiriləcək

    Sosial müdafiə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:24
    Azərbaycanda ilk dəfə Gələcəyin Peşələri Sammiti keçiriləcək

    Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda ilk dəfə Gələcəyin Peşələri Sammiti (GPS) keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir oktyabrın 30-da Naxçıvan şəhərində "Gələcəyə tərəf" devizi altında təşkil olunacaq.

    Sammitin məqsədi əmək bazarında baş verən dəyişiklikləri, yeni peşə və bacarıqlarla bağlı tələbləri, texnologiya və innovasiyaların iş dünyasına təsirlərini peşəkar mühitdə müzakirə etmək, təhsil və məşğulluq sahələrində yeni çağırışlar nəzərə alınmaqla, bu ekosistem iştirakçılarının gələcək əmək bazarına hazırlıqlarını dəstəkləməkdir.

    Sammit işəgötürənlər, dövlət qurumları, təhsil müəssisələri və peşəkarlar arasında sağlam fikir mübadiləsi üçün vahid platforma yaratmağı nəzərdə tutur.

    Tədbir çərçivəsində "Əmək bazarının transformasiyası" və "Dəyişikliklərə adaptasiya" adlı iki panel müzakirəsi təşkil olunacaq.

    Gələn ay Gələcəyin Peşələri Sammitinin Bakı şəhərində də keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    ƏƏSMN peşələr sammiti Naxçıvan

    Son xəbərlər

    13:14

    Bakıda "Azərbaycan Şəhərsalma Kampaniyası"nın təqdimatı keçirilib

    İnfrastruktur
    13:10

    "The Korea Post": Azərbaycan sülh gündəliyinin təşviqini özünün ali borcu hesab edir

    Xarici siyasət
    13:04

    Naxçıvanda 9 musiqi məktəbinin adı dəyişdirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:01

    Ukraynalı gimnast 20 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    13:01

    Gəncədə avtomobil piyadaları vurub, ölən var

    Hadisə
    12:56

    Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:55

    Fransa Baş nazirinin istefasından sonra avro ucuzlaşıb

    Maliyyə
    12:49

    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 4 % azaldıb

    Maliyyə
    12:47

    Bərdədə pendir sexində partlayışla bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti