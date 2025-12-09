Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək
Sosial müdafiə
- 09 dekabr, 2025
- 10:02
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev dekabrın 19-da Kürdəmir rayonunda Kürdəmir və Hacıqabul rayonlarının sakinlərini qəbul edəcək.
"Report" xəbər verir ki, qəbul zamanı vətəndaşların Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin səlahiyyət dairəsinə aid müraciətləri cavablandırılacaq, müraciətlərdə əksini tapan məsələlərin həlli ilə əlaqədar tədbirlər görüləcək.
Vətəndaşlar 9 - 11 dekabr tarixlərində Nazirliyə rəsmi şəkildə ([email protected] elektron ünvanı və ya poçt vasitəsilə) müraciət edərək və ya "142" Çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq qəbula yazıla bilərlər.
Vətəndaşlar qəbula yazılmış şəxslərin əvvəlcədən tərtib edilmiş siyahısı əsasında qəbul ediləcəklər.
