"AzerGold": Dövlət Proqramı çərçivəsində 4 əsas strateji layihənin dəyəri 60,4 milyard manatdır
- 24 sentyabr, 2026
- 16:53
"AzerGold"un "Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ-mədən (metal filizləri) və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair Dövlət Proqramı" çərçivəsində 4 strateji layihəni həyata keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu "AzerGold" QSC-nin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov bu gün keçirilən mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, bunlar Kəlbəcər rayonunda yerləşən Söyüdlü qızıl, Naxçıvanda yerləşən Ortakənd qızıl, Baləkəndə yerləşən Filizçay polimetal, o cümlədən Daşkəsən dəmir filizi layihələridir: "Bu layihələrin ümumi investisiya həcmi təxminən 3,63 milyard manat, ümumi iqtisadi dəyəri isə 60,4 milyard manatdır. Məlum olduğu kimi, dağ-mədən və metallurgiya layihələri böyük kapital qoyuluşu və uzunmüddətli maliyyələşmə tələb edir. Prezident İlham Əliyev də müşavirədə qeyd etdi ki, bu sahədə dövlət investisiyaları ilə yanaşı, yerli və xarici özəl kapitalın cəlb edilməsi üçün imkanlar genişləndirilməlidir".
O qeyd edib ki, "AzerGold" olaraq bu prinsipə uyğun fəaliyyət göstərir: "Strateji layihələrin maliyyələşdirilməsində əsasən şirkətin daxili gəlirləri və borc vəsaitlərindən istifadə etməyi planlaşdırırıq. Eyni zamanda, xüsusilə iri və kapitaltutumlu layihələr üzrə özəl və xarici investorların iştirak imkanlarını da nəzərdən keçiririk. Sadaladığım layihələr şirkətin daxili və borc vəsaitləri, dövlət büdcəsi və potensial investorların iştirakı hesabına maliyyələşdiriləcək. Maliyyələşmənin sadəcə 10%-i dövlət büdcəsi hesabına təmin olunacaq: "İlkin kəşfiyyat mərhələsində "AzerGold"un portfelinə daxil 5 yataq mövcuddur və bu yataqlar üzrə iqtisadi cəhətdən səmərəli ehtiyatların müəyyənləşdirilməsi davam edir. Naxçıvanda yerləşən Göydağ və Başkənd, eləcə də Balakəndə yerləşən Mazımçay mis yataqları üzrə müvafiq olaraq təxminən 375 min, 289 min və 849 min GEO ilkin resurs müəyyən edilib. Bu üç yataq üzrə ümumi ilkin resurs təxminən 1,5 milyon GEO təşkil edir".