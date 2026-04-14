    Sənaye
    • 14 aprel, 2026
    • 12:15
    Azərbaycanda sənaye istehsalı cüzi artıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycandakı sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar 14,9 milyard manat dəyərində və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 0,2 % çox sənaye məhsulu istehsal edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 3 ay ərzində emal sənayesində daha çox artım avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı, əczaçılıq məhsullarının istehsalı, maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri, elektrik avadanlıqlarının istehsalı, toxuculuq sənayesi sahələrində olub.

    Dövlət Statistika Komitəsi Sənaye istehsalı

    Son xəbərlər

    17:46

    Ermənistanı Antalyada ADF2026-da Vahan Kostanyan təmsil edəcək

    Region
    17:44

    "AFB Bank"ın mənfəəti 2 dəfə azalıb

    Maliyyə
    17:41

    Azərbaycanın informasiya-rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 2 dəfədən çox artıb

    İKT
    17:36

    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz şəxslərin sayı 247 min nəfərə yaxındır

    Sosial müdafiə
    17:34

    Yanvar-fevral ayında Azərbaycanda 5 250 nikah, 3 376 boşanma qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    17:34

    Bu ilin iki ayında Azərbaycanda 10 mindən çox ölüm qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    17:34

    Bu ilin iki ayı ərzində ölkədə 522 əkiz, 21 üçəm doğulub

    Sağlamlıq
    17:32

    Azərbaycanda əhalinin sayı 4276 nəfər artıb

    Daxili siyasət
    17:30
    Foto

    Bakıda AQEM-in qadınların liderliyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti