Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı 7 % artıb
Sənaye
- 29 sentyabr, 2025
- 14:04
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 574 min cüt ayaqqabı istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,9 % çoxdur.
Sentyabrın 1-nə ölkədə 125,5 min cüt hazır məhsul ehtiyatı olub.
2024-cü ildə Azərbaycanda 1 milyon 41 min cüt ayaqqabı istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 39 % çoxdur.
