    Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı 7 % artıb

    Sənaye
    • 29 sentyabr, 2025
    • 14:04
    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 574 min cüt ayaqqabı istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,9 % çoxdur.

    Sentyabrın 1-nə ölkədə 125,5 min cüt hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 1 milyon 41 min cüt ayaqqabı istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 39 % çoxdur.

