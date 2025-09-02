    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Azərbaycan Özbəkistana elektrod ixracına başlayıb

    Sənaye
    • 02 sentyabr, 2025
    • 14:23
    Azərbaycan Özbəkistana elektrod ixracına başlayıb

    Neftçala Sənaye Məhəlləsinin rezidentlərindən biri Özbəkistana elektrod ixracına başlayıb.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, şirkət 200 ton həcmində məhsul ixrac edəcək. Bu, Azərbaycanın Özbəksitana ilk elektod ixracıdır.

    İstehsalçı 2021-ci ildə rezident kimi qeydiyyata alınıb. Şirkət Sənaye Məhəlləsində 2 növdə olmaqla 8 ölçüdə elektrod istehsal  edir. Müəssisənin aylıq istehsal gücü 300 ton təşkil edir. İnvestisiya dəyəri 7,5 milyon manat olan zavodda 20 nəfər daimi işlə təmin edilib. 

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi ixrac sənaye

    Son xəbərlər

    15:33

    Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:28

    Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının yekun variantı qəbul olunub

    COP29
    15:21

    Ərdoğan: Rusiya və İran zaman keçdikcə narahatlıqlarının əsassız olduğunu anlayacaqlar

    Xarici siyasət
    15:21

    İsrail Prezidenti Roma Papası ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    15:21

    Digahda bir nəfər süni sututarında batıb

    Hadisə
    15:20

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının aktivləri azalıb

    Maliyyə
    15:20

    "Bavariya" hücumçusunu icarəyə verib

    Futbol
    15:19

    Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıb

    İnfrastruktur
    15:17

    Ərdoğan: Zəngəzur dəhlizi məsələsində hər hansı bir problem, fikir ayrılığı yoxdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti