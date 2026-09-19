Azərbaycan mis məftil istehsalını 10 dəfədən çox artırıb
Sənaye
- 19 sentyabr, 2026
- 15:11
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 363 ton mis məftil istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,2 dəfə çoxdur.
Təkcə avqustda isə ölkədə 56,8 ton mis məftil istehsal edilib. Ötən ilin avqust ayında istehsal həyata keçirilməyib.
Bu il sentyabrın 1-nə, sənaye müəssisələrinin anbarlarında hazır məhsul ehtiyatı olmayıb.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 114,6 ton mis məftil istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 78,6 % azdır.
Son xəbərlər
01:28
Azərbaycan qazının Bolqarıstana tədarükünün genişləndirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
01:26
Azərbaycan-Pakistan strateji tərəfdaşlıq əlaqələri nəzərdən keçirilibXarici siyasət
01:23
Azərbaycan və Ukrayna rəsmiləri ikitərəfli gündəliyi müzakirə ediblərXarici siyasət
01:21
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Cammu və Kəşmir məsələsinin beynəlxalq hüquq yolu ilə həllinə sadiqdir - YENİLƏNİBXarici siyasət
01:08
Tramp: Ərdoğan möhtəşəm insandırDigər ölkələr
00:40
Azərbaycan-Sinqapur əməkdaşlığının genişləndirilməsi nəzərdən keçirilibXarici siyasət
00:29
Azərbaycan və Kolumbiya qarşılıqlı şəkildə viza rejimini ləğv ediblərXarici siyasət
00:17
Bu gün bir sıra rayonlarda işıq olmayacaqEnergetika
23:57
Foto