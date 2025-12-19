İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    TƏBİB bu il 66 mindən çox göndərişi təsdiqləyərək əlillik altsisteminə ötürüb

    Sağlamlıq
    • 19 dekabr, 2025
    • 13:07
    TƏBİB bu il 66 mindən çox göndərişi təsdiqləyərək əlillik altsisteminə ötürüb

    Bu ilin 11 ayı ərzində tibb müəssisələrindən 72 min 718 göndəriş "e-TABİB" Xəstəxana İdarəetmə Sisteminin "Forma-088" moduluna daxil edilib və imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov "TƏBİB-in 2025-ci ilin yekunlarına və gələcək planlara dair" brifinqdə deyib.

    O bildirib ki, əlavə olaraq 66 min 362 göndəriş TƏBİB tərəfindən təsdiqlənərək əlillik altsisteminə ötürülüb:

    "Əlilliyi olan şəxslərin göndərişlərin ("Forma-088") yazılmasında şəffaflığın və operativliyin təmin olunması məqsədilə instrumental və laborator müayinələrin nəticələrinin "Forma 088" moduluna avtomatik olaraq inteqrasiya edilməsi təmin edilib".

    TƏBİB Vüqar Qurbanov Əlillik

