Ötən il Naxçıvanda 127 qida obyektində yoxlama aparılıb, 105-nə inzibati cəza tətbiq olunub
- 23 yanvar, 2026
- 16:36
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) 2025-cui ildə 127 qida obyektində yoxlama aparılıb, 105-nə inzibati cəza tətbiq edilib.
"Report"un yerli bürosuna bu barədə Naxçıvan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 2025-ci il ərzində muxtar respublika ərazisində Agentlik tərəfindən 127 yoxlama həyata keçirilib və əksər qida obyektində pozuntular aşkarlanıb.
Qeyd olunub ki, aparılan yoxlamaların 59-u ictimai iaşə müəssisələrində, 24-ü topdan və pərakəndə satış obyektlərində, 5-i ilkin istehsal və istehsal sahələrində, 39-u isə emal müəssisələrində aparılıb. Ən çox pozuntular emal müəssisələri və ictimai iaşə obyektlərində qeydə alınıb, bu səbəbdən qanunvericilik çərçivəsində müvafiq tədbirlər görülüb.
Planlı və plandankənar yoxlamalar zamanı 105 qida obyekti barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq inzibati tənbehvermə qərarı qəbul edilib.
Məlumata əsasən, 2025-ci ildə insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yaradan nöqsanların olduğu 8 qida obyektinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb, nöqsanlar aradan qaldırıldıqdan sonra həmin obyektlər fəaliyyətlərinə yenidən başlayıblar.
Restoran və kafelərdə aparılan yoxlamalar üzrə vurğulanıb ki, 59 ictimai iaşə müəssisəsində yol verilən pozuntular əsasən sanitar-gigiyenik norma və qaydalara əməl olunmamasından irəli gəlib.