Laçında uşaqlar üçün tibbi müayinələr keçirilib
- 18 sentyabr, 2026
- 14:43
Laçın şəhərində uşaqlar üçün kompleks tibbi müayinə və maarifləndirici aksiyası keçirilib.
Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, aksiya zamanı institutun ixtisaslaşmış həkim heyəti – pediatrlar, nevroloq və uşaq cərrahı məktəbli və azyaşlı uşaqların kompleks müayinələrini aparıblar. Səhhətində problem aşkarlanan uşaqlara yerində tibbi məsləhət verilib, profilaktik baxış keçirilib və lazım gəldikdə müalicə təyin edilib.
Müayinələr zamanı uşaqların ümumi sağlamlıq vəziyyəti qiymətləndirilib, inkişaf göstəricilərinə baxılıb və mümkün problemlərin erkən aşkarlanması diqqət mərkəzində saxlanılıb. Səhhətində hər hansı sapma və ya problem müəyyən edilən uşaqlara yerində peşəkar tibbi məsləhətlər verilib, profilaktik baxış aparılıb və lazım gəldikdə müvafiq müalicə təyin olunub. Bu yanaşma sayəsində ailələr uşaqlarının sağlamlıq vəziyyəti barədə operativ məlumat əldə edib və lazımi tədbirləri dərhal görə biliblər.
Tədbir ərzində 70-ə yaxın uşaq həkimlər tərəfindən ümumi müayinədən keçib. Azyaşlılardan tutmuş məktəb yaşlı uşaqlara qədər müxtəlif yaş qrupları əhatə olunub. Belə kompleks baxışlar Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində yeni məskunlaşmış ərazilərdə uşaqların səhiyyə xidmətlərinə əlçatanlığını artırmaq və sağlam inkişafını dəstəkləmək məqsədi daşıyır.
Müayinələrdən sonra valideynlər üçün xüsusi maarifləndirici sessiya təşkil edilib. İnstitutun həkimləri mövsümi xəstəliklər, respirator virus infeksiyaları və uşaqlarda qəbizlik mövzularında ətraflı təqdimatlarla çıxış ediblər. Qripin simptomları və profilaktikası, qripə bənzər əlamətlərə səbəb ola bilən digər xəstəliklər, uşaqlarda respirator virus xəstəliklərinin müalicə prinsipləri, eləcə də körpələrdə qəbizliyin səbəbləri və qarşısının alınması yolları barədə dəqiq məlumat verilib.
Bundan əlavə, yoluxucu xəstəliklərin qarşısının alınması üçün Milli peyvənd təqviminə uyğun olaraq körpələrin vaxtında vaksinasiyasının vacibliyi xüsusi vurğulanıb. Valideynlərə uşaqların hərtərəfli inkişafı üçün erkən yaşlardan sağlam həyat tərzi seçmək, hər gün fiziki aktiv olmaq və düzgün qidalanmaq tövsiyə edilib. Sessiya sonunda valideynləri maraqlandıran bütün suallar cavablandırılıb.