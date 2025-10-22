İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadır

    Sağlamlıq
    • 22 oktyabr, 2025
    • 15:38
    Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadır

    Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyi Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru İradə Axundova deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda vərəmə həm yoluxma, həm də ölüm hallarında azalma müşahidə edilir:

    "Lakin təəssüf ki, vərəm hələ də cəmiyyətdə qorxu və yanlış inanclar doğuran xəstəliklərdəndir. Xəstə olduğu otaq gündə bir neçə dəfə açıq havaya verilməlidir. Xəstə öskürərkən, maskadan istifadə etməli, ünsiyyət zamanı 1–2 metr məsafə saxlaması tövsiyə olunur. Qeyd edim ki, günəş şüaları vərəm mikrobunu öldürür. Ona görə də, otağın işıqlı və təmiz olması çox vacibdir".

    vərəm İradə Axundova Səhiyyə Nazirliyi Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu

    Son xəbərlər

    15:52

    Norveç Ukraynaya 100 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    15:49

    Azərbaycanda gələn il yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı 300 manat olacaq

    Maliyyə
    15:49

    Dünya çempionu olan güləşçi: "Qələbəmi müzəffər Azərbaycan ordusuna və şəhidlərmizə həsr edirəm"

    Fərdi
    15:45

    Azərbaycan Türkmənistanla qaz və "yaşıl enerji" sahələrində sıx tərəfdaşlığa hazırdır

    Energetika
    15:42
    Foto

    Rusiyanın Kiyevə zərbələri nəticəsində azərbaycanlılara məxsus evlər zərər görüb

    Digər ölkələr
    15:38

    Azərbaycanda kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi II rübdə 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    15:38

    Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadır

    Sağlamlıq
    15:35

    Rəşad Nəbiyev: "Dar boğazı" aradan qaldırmaq üçün yaradılacaq birgə müəssisə daşıma xərclərini 1,5–2 dəfə aşağı salacaq"

    İnfrastruktur
    15:34

    "Şamaxı" klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti