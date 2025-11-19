Azərbaycanda daha bir meyit donordan böyrək transplantasiya olunub
Sağlamlıq
- 19 noyabr, 2025
- 10:26
Azərbaycanda beyin ölümü keçirmiş şəxsin donor olaraq bağışlanan böyrəklərindən biri uzun illər dializ müalicəsi alan və orqan gözləyən İsrafil Məmmədova transplantasiya edilib.
Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, İsrafil Məmmədovun beyin ölümü keçirməsi ilə bağlı məlumat Səhiyyə Nazirliyinin Orqan Donorluğu və Transplantasiyası üzrə Koordinasiya Mərkəzinə ötürüldükdən sonra Mərkəzi Klinikanın Transplantasiya şöbəsində transplantoloq-cərrah Tariyel Nadirovun rəhbərlik etdiyi cərrah və nefroloqlardan ibarət komandası şəxsə donor böyrəyi köçürüb.
Əməliyyatdan cəmi bir həftə sonra İsrafil Məmmədovun vəziyyəti stabilləşib və o, uzun illər davam edən dializ yükündən azad halda evə buraxılıb.
Son xəbərlər
10:44
Foto
"Orta Dəhliz"in yüksək keyfiyyətli inkişafı üzrə Birgə Təşəbbüs" sənədi imzalanıbİnfrastruktur
10:42
Foto
SOCAR-da "Ümumdünya Keyfiyyət Həftəsi 2025" ilə bağlı tədbir keçirilibEnergetika
10:38
İRİA: Digital.finance platformasına 100-dən çox maliyyə institutu inteqrasiya edilibİKT
10:38
Lebron Ceyms yeni rekorda imza atıbKomanda
10:35
Deputat: Azərbaycanda qadınların kiçik və orta sahibkarlıqda payı aşağıdırSosial müdafiə
10:35
Səfir: Türk dünyası sahibkarlarının geniş əməkdaşlığı qurulubXarici siyasət
10:32
Foto
Kürdəmirdə avtomobil qoyun sürüsünə çırpılıb, 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olubHadisə
10:32
DÇ-2026: Emin Mahmudov seçmə mərhələdə bir göstəriciyə görə liderlər sırasındadırFutbol
10:31