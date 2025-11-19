İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Azərbaycanda daha bir meyit donordan böyrək transplantasiya olunub

    Sağlamlıq
    • 19 noyabr, 2025
    • 10:26
    Azərbaycanda daha bir meyit donordan böyrək transplantasiya olunub

    Azərbaycanda beyin ölümü keçirmiş şəxsin donor olaraq bağışlanan böyrəklərindən biri uzun illər dializ müalicəsi alan və orqan gözləyən İsrafil Məmmədova transplantasiya edilib.

    Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, İsrafil Məmmədovun beyin ölümü keçirməsi ilə bağlı məlumat Səhiyyə Nazirliyinin Orqan Donorluğu və Transplantasiyası üzrə Koordinasiya Mərkəzinə ötürüldükdən sonra Mərkəzi Klinikanın Transplantasiya şöbəsində transplantoloq-cərrah Tariyel Nadirovun rəhbərlik etdiyi cərrah və nefroloqlardan ibarət komandası şəxsə donor böyrəyi köçürüb.

    Əməliyyatdan cəmi bir həftə sonra İsrafil Məmmədovun vəziyyəti stabilləşib və o, uzun illər davam edən dializ yükündən azad halda evə buraxılıb.

    meyit donor böyrək translantasiyası

    Son xəbərlər

    10:44
    Foto

    "Orta Dəhliz"in yüksək keyfiyyətli inkişafı üzrə Birgə Təşəbbüs" sənədi imzalanıb

    İnfrastruktur
    10:42
    Foto

    SOCAR-da "Ümumdünya Keyfiyyət Həftəsi 2025" ilə bağlı tədbir keçirilib

    Energetika
    10:38

    İRİA: Digital.finance platformasına 100-dən çox maliyyə institutu inteqrasiya edilib

    İKT
    10:38

    Lebron Ceyms yeni rekorda imza atıb

    Komanda
    10:35

    Deputat: Azərbaycanda qadınların kiçik və orta sahibkarlıqda payı aşağıdır

    Sosial müdafiə
    10:35

    Səfir: Türk dünyası sahibkarlarının geniş əməkdaşlığı qurulub

    Xarici siyasət
    10:32
    Foto

    Kürdəmirdə avtomobil qoyun sürüsünə çırpılıb, 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olub

    Hadisə
    10:32

    DÇ-2026: Emin Mahmudov seçmə mərhələdə bir göstəriciyə görə liderlər sırasındadır

    Futbol
    10:31

    Zakir Nuriyev: "Ani Ödənişlər Sisteminin imkanlarından daha effektiv istifadə edilməlidir"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti