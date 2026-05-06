İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    • 06 may, 2026
    • 12:39
    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib

    Ağstafa Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi əsaslı təmir olunaraq yenidən istifadəyə verilib.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, açılış mərasimində TƏBİB-in Təlim və tədqiqatlar departamentinin rəhbəri Teymur Mirzəbəyli, Ağstafa Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru Səyyad Yusifov, Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Müşfiq Hüseynov, xəstəxana əməkdaşları, şəhid ailələri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib.

    Təcili tibbi yardım şöbəsinin fəaliyyəti barədə məlumat verən Ağstafa Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru Səyyad Yusifov deyib ki, əsaslı təmir işlərinə 2025-ci ilin avqust ayında başlanılıb və şöbə strukturunun təkmilləşdirilməsinə, müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasına çalışılıb.

    Təmir zamanı xəstələrin vəziyyətlərinin ağırlıq dərəcələrinə görə çeşidlənməsi üçün triaj (tibbi çeşidləmə) sahəsi yaradılıb. Sürətli, effektiv və keyfiyyətli tibbi yardımın göstərilməsinin təmin edilməsi üçün qırmızı, sarı və yaşıl sahələr ayrılıb.

    Bunlardan əlavə, pediatrik yardım, kiçik cərrahi əməliyyat və müdaxilə, o cümlədən təcili doğum otaqları yaradılıb.

    Təmir zamanı şöbəyə mərkəzləşdirilmiş oksigen sistemi quraşdırılıb və binadan kənarda stansiya yaradılıb. Eyni zamanda şöbənin elektrik və istilik sistemləri də yenidən qurulub. Şöbə yeni tibbi avadanlıqlarla təchiz edilib.

    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib
    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib
    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib
    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib
    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib
    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib
    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib
    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib
    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib
    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib
    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib
    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib
    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib
    Ağstafa xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsi təmirdən sonra istifadəyə verilib
    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Təmir-bərpa işləri

    Son xəbərlər

    16:06

    "Bakı Fond Birjası"nın yenilənmiş Listinq Qaydaları qüvvəyə minib

    Maliyyə
    16:05

    Maqsud Adıgözəlov: "Azərbaycan Basketbol Liqasında zirvədəki yerimizi qoruduğumuz üçün sevincliyik"

    Komanda
    16:03
    Foto

    Azərbaycanda qaz yanacağı ilə işləyən qurğuların təhlükəsizliyinə dair yeni Texniki Reqlament təsdiq edilib

    Energetika
    16:02

    Tramp Hörmüz boğazının açılması şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    16:00
    Foto

    Xocavənd şəhəri və Qırmızı Bazar qəsəbə sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    15:48
    Foto

    Heydər Əliyev və mədəni dəyərlər mövzusunda konfrans keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:45

    Azərbaycanda bir sıra elektron reyestrlə bağlı informasiya sisteminin əsasnaməsi təsdiqlənib

    İKT
    15:44

    Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalı

    Maliyyə
    15:44

    "Sumqayıt" klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti