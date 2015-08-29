​Заведующий отделом: В Баку действуют незаконные чайханы

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ "В Баку действуют чайханы, не прошедшие регистрацию ни в одном из государственных органов". Об этом сообщил Report заведующий отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Казымов.

По его словам, эти чайханы осуществляют, в основном, сезонную деятельность: "Незаконные чайханы действуют в местах, где нет никаких условий. В первую очередь, они должны предоставить разрешение государственного органа на осуществление деятельности. Сезонные объекты также должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям. Однако, к сожалению, существуют незаконные чайханы, не прошедшие регистрацию ни в одном из государственных органов. Мы можем принять решения по ним только после письменного обращения граждан или письма местного органа исполнительной власти в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии".

Как сообщил завотделом, на основании обращений Центр выполняет вход в систему единого реестра министерства юстиции и только после этого принимается решение по данному объекту".