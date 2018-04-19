За последние 3 месяца в Азербайджане отмечено 7 случаев материнской смертности, наказаны 12 медработников

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "За последние три месяца в Азербайджане отмечено 7 случаев материнской смертности".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала председатель Комиссии по оказанию помощи при родах, главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Севиндж Мамедова.

По ее словам, по сравнению с соответствующим периодом двух предудыщих лет, данная статистика не столь высока:

"Основная причина смертей была связана с кровоизлиянием в мозг, сердечными заболеваниями, почечной и печеночной недостаточностью, патологией эндокринной системы - ожирением и другими факторами".

Представитель министерства отметила, что в связи с произошедшими в этом году случаями материнской смерти 12 медработников получили выговор, есть даже арестованные:

"В прошлом году в целом зарегистрировано 20 случаев материнской смертности. По этой причине в отношении свыше 50-ти медработников применили меры административного наказания. Среди них есть как государственные, так и частные медицинские учреждения".