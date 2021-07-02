Врач перечислил неожиданные причины утреннего кашля

Воспаление дыхательных путей, курение и аллергия - это далеко не весь список причин, которые могут приводить к кашлю по утрам. Сухость и раздражение в горле могут быть признаком самых разных заболеваний.

Воспаление дыхательных путей, курение и аллергия - это далеко не весь список причин, которые могут приводить к кашлю по утрам. Сухость и раздражение в горле могут быть признаком самых разных заболеваний.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью радио Sputnik российский врач-терапевт Андрей Звонков.

"Если человек не курильщик, не аллергик и не страдает хроническими бронхитами и воспалительными процессами, причиной утреннего кашля могут быть проблемы с щитовидной железой, с желудочно-кишечным трактом. Это может быть хронический гастрит, потому что повышенная кислотность, избыток желудочного сока, вызывают ощущение сухости и першения в горле. Также с диабетом, потому что из-за повышенного сахара слизистые подсыхают, появляется кашель", - объяснил Андрей Звонков.

Иногда кашель может появиться как реакция на какое-то блюдо, например, суши, или на злоупотребление алкоголем, продолжил врач-терапевт. "Сухой кашель может возникать, например, из-за слишком сухого риса: он раздражает горло, как наждак, остается ощущение раздражения и першения. Алкоголь, выпитый накануне, как правило, с утра тоже сильно сушит в горле, и появляются сухой кашель, першение и тошнота", - отметил он.

Работающий кондиционер тоже может быть причиной появления кашля, считает врач. "Кондиционеры зачастую слишком сушат воздух, и из-за этого начинается сухой кашель", - уточнил Андрей Звонков.