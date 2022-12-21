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Власти Китая изменили критерии установления смерти от COVID-19

Власти Китая изменили критерии установления смерти от COVID-19 В Китае теперь умершими от коронавируса будут считать только тех, чьей причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная COVID-19.
Здоровье
21 декабря 2022 г. 11:26
Власти Китая изменили критерии установления смерти от COVID-19

В Китае теперь умершими от коронавируса будут считать только тех, чьей причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил заведующий инфекционным отделением Первой больницы Пекинского университета Ван Гуйцян.

По его словам, это решение приняли из-за того, что основной причиной смертности у зараженных "омикрон"-штаммом чаще являются посторонние болезни, которые были у человека до COVID-19.

В начале декабря в Китае отменили всеобщее ПЦР-тестирование при вспышках коронавируса и разрешили ездить из одного региона в другой без предъявления теста. На этот шаг власти пошли после того, как в конце ноября в стране начались массовые акции протеста против жестких коронавирусных ограничений. С 14 декабря в Китае перестали учитывать бессимптомные случаи заболевания COVID-19.

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