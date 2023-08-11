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В Минздраве рассказали о рисках развития и симптомах солнечного удара

В Минздраве рассказали о рисках развития и симптомах солнечного удара Солнечный удар может быть у людей любого возраста и пола, но риск выше у детей и пожилых людей. У детей физиологическая терморегуляция организма еще не полностью сформирована, а у пожилых она уже слаба.
Здоровье
11 августа 2023 г. 11:54
В Минздраве рассказали о рисках развития и симптомах солнечного удара

Солнечный удар может быть у людей любого возраста и пола, но риск выше у детей и пожилых людей. У детей физиологическая терморегуляция организма еще не полностью сформирована, а у пожилых она уже слаба.

Как сообщает Report, об этом заявила специалист-эксперт министерства здравоохранения, врач-терапевт Гюнай Исмаилова.

"При солнечных ударах в первую очередь происходит поражение центральной нервной системы, а в тяжелых случаях серьезно нарушается деятельность всех органов и систем. При этом симптомы могут возникнуть как сразу, так и через несколько часов после пребывания на солнце. Первыми признаками солнечного удара являются общая слабость, вялость, головная боль, головокружение, потемнение в глазах и потеря аппетита. В некоторых случаях также повышается температура тела. Если пострадавшему вовремя не оказать необходимую медицинскую помощь, то могут наблюдаться тошнота, рвота и носовые кровотечения. В тяжелых случаях может развиться острая сердечно-сосудистая недостаточность", - заявила эксперт.

По ее словам, тяжесть симптомов солнечного удара зависит от продолжительности и интенсивности воздействия солнечных лучей на голову, а также от возраста человека и наличия хронических заболеваний. По степени тяжести солнечный удар классифицируется на 3 категории: легкий, средний и тяжелый.

При легкой степени наблюдаются общая слабость, раздражительность, агрессивность, головная боль, головокружение, тошнота, учащение пульса и частоты дыхания.

Для средней степени солнечного удара характерны сильные головные боли, сопровождающиеся тошнотой или рвотой, головокружение, неуверенность движений, шаткость походки, потемнение перед глазами, спутанность сознания и повышение температуры тела до 39-40 градусов.

Тяжелый солнечный удар является весьма опасным состоянием. В это время состояние пострадавшего резко ухудшается, лицо становится гиперемированным, а затем бледнеет, температура тела повышается до 41-42 градусов, наблюдаются галлюцинации и потеря сознания. В случае, если пострадавшему вовремя не оказать соответствующую медицинскую помощь, то может возникнуть острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Эксперт Минздрава также рассказала, чем отличается солнечный удар от теплового: "Оба состояния вызваны неспособностью организма к естественному охлаждению (самоохлаждению) в случае, когда температура достигает опасно высокого уровня. Основное отличие состоит в том, что солнечные удары, как правило, происходят вследствие длительного воздействия прямых солнечных лучей на голову человека, и причиной данного патологического состояния является перегрев головы.

При этом тепловой удар может развиться на улице в сильную жару, во время которого происходит перегрев всего тела. В результате чего нарушаются процессы терморегуляции в организме и значительно повышается температура тела. Тепловой удар может возникнуть в закрытых помещениях (лифт, баня, сауна, автомобиль), а также при тяжелой физической работе в сильную жару. Высокая влажность, сильная жажда, длительное ношение одежды из синтетической, кожаной или прорезиненной ткани в условиях повышенной температуры окружающей среды увеличивают риск появления теплового удара.

Симптомы теплового удара и солнечного удара практически одинаковы. Разница лишь в том, что при солнечном ударе больше краснеет лицо, тогда как при тепловом ударе зачастую краснеют участки тела".

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