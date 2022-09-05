В Карабахе и Восточном Зангезуре создадут зоны, свободные от вредных организмов

"В настоящее время ведется интенсивная работа по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, изучению фитосанитарного состояния и включению земель в севооборот".

"В настоящее время ведется интенсивная работа по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, изучению фитосанитарного состояния и включению земель в севооборот".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли во время выступления на региональном мероприятии "Инновации в области охраны здоровья растений для обеспечения продовольственной безопасности" в Баку.

По его словам, в будущем на этих территориях планируется создание зон, свободных от вредных организмов: "Кроме того, при участии международных экспертов разрабатывается новый законопроект “О здоровье растений”. Уверены, что все это внесет серьезный вклад в здоровье растений в Азербайджане и в региональном масштабе, тем самым обеспечив продовольственную безопасность".