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В Карабахе и Восточном Зангезуре создадут зоны, свободные от вредных организмов

В Карабахе и Восточном Зангезуре создадут зоны, свободные от вредных организмов "В настоящее время ведется интенсивная работа по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, изучению фитосанитарного состояния и включению земель в севооборот".
Здоровье
5 сентября 2022 г. 12:37
В Карабахе и Восточном Зангезуре создадут зоны, свободные от вредных организмов

"В настоящее время ведется интенсивная работа по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, изучению фитосанитарного состояния и включению земель в севооборот".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли во время выступления на региональном мероприятии "Инновации в области охраны здоровья растений для обеспечения продовольственной безопасности" в Баку.

По его словам, в будущем на этих территориях планируется создание зон, свободных от вредных организмов: "Кроме того, при участии международных экспертов разрабатывается новый законопроект “О здоровье растений”. Уверены, что все это внесет серьезный вклад в здоровье растений в Азербайджане и в региональном масштабе, тем самым обеспечив продовольственную безопасность".

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Версия на английском языке Zones free from harmful organisms to be established in Karabakh and East Zangazur
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda zərərli orqanizmlərdən azad zonalar yaradılacaq

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