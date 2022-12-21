В Индии четыре человека заразились опасным подвариантом "омикрон"-штамма

Минимум четыре случая заражения опасным подвариантом "омикрон"-штамма коронавируса BF.7, вызвавшим вспышку заражения в Китае, обнаружены в Индии.

Минимум четыре случая заражения опасным подвариантом "омикрон"-штамма коронавируса BF.7, вызвавшим вспышку заражения в Китае, обнаружены в Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду телеканал NDTV.

Этот подвариант вируса был выявлен в западном штате Гуджарат и в восточном штате Одиша.

По этой информации, двое пациентов в Гуджарате, у которых обнаружен этот опасный вариант COVID-19, выздоровели, находясь на изоляции дома.

Минздрав страны посоветовал в среду всем гражданам носить маски в людных местах и заявил, что будет проверять ситуацию каждую неделю.

Ранее во вторник Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии потребовало от всех штатов страны ускорить секвенирование генома коронавируса для отслеживания его вариантов. Замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан отметил, что такие меры позволят своевременно обнаруживать новые варианты циркулирующих в стране вирусов и облегчат принятие необходимых мер для поддержания общественного здравоохранения. Секвенирование предполагается делать в сети INSACOG (Indian SARS-CoV-2 Consortium on Genomics), которая представляет собой консорциум из более чем 50 лабораторий по всей стране для мониторинга геномных вариаций вируса COVID-19.