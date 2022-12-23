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В Азербайджане за сутки выявлено 84 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 84 случая заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 78 человек вылечились.
Здоровье
23 декабря 2022 г. 19:05
В Азербайджане за сутки выявлено 84 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 78 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлен 825 821 случай заражения коронавирусной инфекцией, 815 219 человек вылечились, число активно больных - 600. Всего скончались 10 002 человека.

За последние сутки проведено 1 506 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 416 537 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 84 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 84 nəfər koronavirusa yoluxub

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