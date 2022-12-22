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В Азербайджане выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 107 человек вылечились.
Здоровье
22 декабря 2022 г. 16:39
В Азербайджане выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 107 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались три человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 737 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 141 человек вылечился, число активно больных - 594. Всего скончались 10 002 человека.

За последние сутки проведено 2 100 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 415 031 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 81 new COVID-19 cases, three deaths
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 81 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər ölüb

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