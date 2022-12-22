В Азербайджане выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 107 человек вылечились.

В Азербайджане за сутки зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 107 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались три человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 737 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 141 человек вылечился, число активно больных - 594. Всего скончались 10 002 человека.

За последние сутки проведено 2 100 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 415 031 тест.