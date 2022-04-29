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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 4 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 4 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 026 человек.
Здоровье
29 апреля 2022 г. 16:48
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 4 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 026 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 417, второй – 338, третьей – 2 970, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 301 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 645 649, из них первую дозу вакцины получили 5 339 638, две дозы - 4 839 802, бустерную и более доз - 3 226 442 человека, бустерную дозу после положительного ответа - 239 767 человек.

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Версия на английском языке Number of people vaccinated in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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