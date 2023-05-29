В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 1 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрирован 1 новый случай заражения коронавирусом, 5 человек выздоровели.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрирован 1 новый случай заражения коронавирусом, 5 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

В целом в стране выявлено 831 822 фактов заражения, из них 821 461 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 88 активно больных. Всего скончались 10 273 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 678, всего на сегодняшний день - 7 619 511 тестов.

В Азербайджане до сегодняшнего дня введено 13 964 879 доз вакцин от коронавируса.