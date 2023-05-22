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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека За последние сутки в Азербайджане зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом.
Здоровье
22 мая 2023 г. 16:43
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

В целом в стране выявлено 831 735 фактов заражения, из них 821 386 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 77 активных больных. Всего скончались 10 272 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 714, всего на сегодняшний день - 7 612 419 тестов.

В целом в Азербайджане введено 13 963 989 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 3 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 3 nəfər koronavirusa yoluxub

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