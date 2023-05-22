В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом.

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

В целом в стране выявлено 831 735 фактов заражения, из них 821 386 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 77 активных больных. Всего скончались 10 272 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 714, всего на сегодняшний день - 7 612 419 тестов.

В целом в Азербайджане введено 13 963 989 доз вакцин.