В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 18 человек

В Азербайджане зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 19 человек вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 19 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 822 617 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 247 человек вылечились, число активных больных составляет 438. Всего скончались 9 932 человека.

За последние сутки в стране проведено 1 458 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 290 601 тест.