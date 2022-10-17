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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 18 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 18 человек В Азербайджане зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 19 человек вылечились.
Здоровье
17 октября 2022 г. 20:59
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 18 человек

В Азербайджане зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 19 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 822 617 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 247 человек вылечились, число активных больных составляет 438. Всего скончались 9 932 человека.

За последние сутки в стране проведено 1 458 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 290 601 тест.

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 18 nəfər koronavirusa yoluxub

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