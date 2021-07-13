В Азербайджане выявлен "Дельта"-штамм коронавируса

В Азербайджане выявлен "Дельта"-штамм коронавируса.

В Азербайджане выявлен "Дельта"-штамм коронавируса.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"Пандемия SARS-CoV-2, продолжающаяся более года, является важной проблемой здравоохранения во всем мире и создает серьезные социальные и экономические проблемы. Последние варианты мутаций коронавируса вызывают серьезную озабоченность во всем мире. В рамках принимаемых мер по контролю эпидемиологической ситуации в нашей стране в Центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии проводятся регулярные исследования генетических вариантов вируса SARS-CoV-2.

В результате исследований штамм B.1.617 ("Дельта") обнаружен в 31 образце, взятом у прибывших из-за рубежа лиц, а вариант B.1.1.7 (20 Alpha V1, Великобритания) - в 9 образцах.

Анализ результатов исследований, проводимых в мире и в нашей стране, еще раз показал, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса является вакцинация. Сегодня мы обязаны вакцинацией стабильной эпидемиологической ситуации в нашей стране. Мы еще раз призываем всех наших граждан безотлагательно пройти вакцинацию.

Нельзя забывать, что помимо вакцинации соблюдение физической дистанции, использование масок и гигиена рук являются единственным способом уберечься от болезни и вернуться к нормальной жизни в мире и в нашей стране, независимо от штамма вируса.

Давайте сделаем прививку, чтобы увидеть конец пандемии и сделать здоровый шаг в будущее!", - говорится в совместном заявлении.