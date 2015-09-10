В Азербайджане увеличилось число детей, заболевших раком щитовидной железы

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Число зарегистрированных в медицинских учреждениях Азербайджана больных с диагнозом злокачественного новообразования щитовидной железы к концу 2013 года составило 767 человек, а к концу 2014 года - 946 человек. Об этом Report сообщил заведующий отделом по распространению информации государственного комитета статистики Рафаэль Сулейманов.

Он отметил, что в 2013 году число детей в возрасте 0-17 лет, зарегистрированных с диагнозом рака щитовидной железы, составило 4 человек, а в 2014 году - 6 человек: "В 2013 году от этого заболевания скончались 20 человек, а в 2014 году - 14 человек. Среди скончавшихся детей нет".