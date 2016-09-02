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    В Азербайджане на каждые 100 000 человек приходится свыше 400 больных со злокачественной опухолью

    Большинство онкобольных женщины

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане на каждые 100 тыс. человек приходится свыше 400 больных со злокачественной опухолью.

    Об этом Report сообщили в Госкомстате.

    Согласно прошлогодней статистике, на каждые 100 тыс. человек в медучреждениях на учете стояли 424 онкобольных.

    В целом, в прошлом году у 10,2 тыс. человек злокачественная опухоль была обнаружена впервые, что означает 107 больных на каждые 100 000 человек.

    Большинство среди них женщины. Болезнь была обнаружена у 5216 женщин и 4613 мужчин.

    Среди населения в возрасте 30-39 лет процентный показатель женщин, у которых обнаружили заболевание, составляет 67,1%, а мужчин - 32,9%. 

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