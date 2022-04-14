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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 15 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 15 человек В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 24 человека прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
14 апреля 2022 г. 16:34
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 15 человек

В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 24 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 440 человек вылечились, 9 705 – скончались, число активных больных составляет 175.

За последние сутки в стране проведено 4 008 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 759 211 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 15 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 15 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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