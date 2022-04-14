В Азербайджане коронавирусом заразились еще 15 человек

В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 24 человека прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 24 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 440 человек вылечились, 9 705 – скончались, число активных больных составляет 175.



За последние сутки в стране проведено 4 008 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 759 211 тестов.