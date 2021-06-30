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В Азербайджане коронавирусом заразились более 16 тыс. медработников

В Азербайджане коронавирусом заразились более 16 тыс. медработников "За прошедший год в Азербайджане 149 399 проходящих лечение на дому пациентов с коронавирусом были взяты под контроль".
Здоровье
30 июня 2021 г. 16:38
В Азербайджане коронавирусом заразились более 16 тыс. медработников

"За прошедший год в Азербайджане 149 399 проходящих лечение на дому пациентов с коронавирусом были взяты под контроль".

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая сектором информатики и медицинской статистики Главного управления здравоохранения Баку Ирада Исмаилова.

По ее словам, на горячую линию министерства поступил 112 981 звонок: "В общей сложности по стране COVID-19 заразились 16 295 медицинских работников - 4 658 врачей, 6 224 средних медицинских работников, 5 408 других медработников".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 16 mindən çox tibb işçisi koronavirusa yoluxub

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