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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 349 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 349 человек За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 349 новых случаев заражения коронавирусом, 494 человека выписаны после выздоровления.
Здоровье
15 января 2021 г. 17:17
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 349 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 349 новых случаев заражения коронавирусом, 494 человека выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 12 человек скончались от COVID-19.

В общей сложности в стране выявлено 226 549 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 213 773 человека излечились, 2 983 скончались. В настоящее время лечение проходят 9 793 пациента.

За последние сутки проведен 7 231 тест, в целом 2 302 843 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 349 new Covid cases, 12 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 349 yeni yoluxma qeydə alınıb, 12 nəfər vəfat edib

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