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В Азербайджане будет проводиться дистанционный мониторинг пациентов с помощью телемедицины

В Азербайджане будет проводиться дистанционный мониторинг пациентов с помощью телемедицины Министерство здравоохранения планирует изучить сценарии дистанционного мониторинга пациентов с помощью телемедицины.
Здоровье
20 февраля 2024 г. 13:10
В Азербайджане будет проводиться дистанционный мониторинг пациентов с помощью телемедицины

Министерство здравоохранения планирует изучить сценарии дистанционного мониторинга пациентов с помощью телемедицины.

Как сообщает Report, об этом сказал советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков.

По его словам, с целью определения наиболее перспективных сценариев телемедицины для нашего здравоохранения был реализован пилотный проект на базе двух медицинских научно-исследовательских институтов.

"Результат пилотного проекта показал эффективность применения телемедицины в уменьшении притока граждан при первичном обращении в медицинское учреждение, когда необходимо всего лишь получить первичную консультацию или согласовать шаги, которые не требуют очного визита. Далее позитивный эффект услуг телемедицины проявился в процессе расшифровки медицинских анализов граждан, для чего гражданам опять-таки не пришлось совершать повторный визит в медицинское учреждение за должными пояснениями. Это первые и очевидные выгоды применения телемедицины, которые выражаются в снижении нагрузки на административные субъекты медицины, увеличении адресной помощи населению со стороны врачей, сокращении времени и финансовых затрат на посещение медицинских учреждений гражданами. А если учитывать, что многие граждане приезжают в Баку из регионов, то это очень существенный фактор, который к тому же снижает выбросы углекислого газа, связанные с логистикой, что является одной из актуальных проблем, влияющих на глобальное изменение климата", - сказал Гаджиалибеков.

Он отметил, что в настоящее время также планируется изучение сценариев удаленного наблюдения за пациентами посредством телемедицины, что поможет определить востребованность сценариев при внедрении данного сервиса в систему здравоохранения страны.

"Помимо этого, внедрение данного вида сервиса требует соответствующего законодательства, над чем нам еще предстоит поработать совместно с определенными государственными регуляторами и структурами, вовлеченными в процесс", - добавил Гаджиалибеков.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda teletibb vasitəsilə xəstələrin məsafədən monitorinqi aparılacaq

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