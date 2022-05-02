Увеличены суммы доплат к зарплате некоторых работников здравоохранения

Увеличены суммы доплат к зарплате некоторых работников здравоохранения.

Увеличены суммы доплат к зарплате некоторых работников здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

Врачам, работающим в отделениях реанимации, интенсивной терапии и анестезиологии, токсикологии, блоках/отделениях интенсивной терапии, будет выплачено по 5 манатов за каждого пациента, которому были оказаны медицинские услуги как в ночное, так и в дневное время. До этого врачам, работающим в указанных отделениях, за каждого пациента доплачивали только при оказании медицинских услуг в ночную смену.