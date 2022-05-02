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Увеличены суммы доплат к зарплате некоторых работников здравоохранения

Увеличены суммы доплат к зарплате некоторых работников здравоохранения Увеличены суммы доплат к зарплате некоторых работников здравоохранения.
Здоровье
2 мая 2022 г. 12:47
Увеличены суммы доплат к зарплате некоторых работников здравоохранения

Увеличены суммы доплат к зарплате некоторых работников здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

Врачам, работающим в отделениях реанимации, интенсивной терапии и анестезиологии, токсикологии, блоках/отделениях интенсивной терапии, будет выплачено по 5 манатов за каждого пациента, которому были оказаны медицинские услуги как в ночное, так и в дневное время. До этого врачам, работающим в указанных отделениях, за каждого пациента доплачивали только при оказании медицинских услуг в ночную смену.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi səhiyyə işçilərinin maaşına əlavə ödənişlərin məbləği artırılıb

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