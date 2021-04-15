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Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака

Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака Британские нейробиологи обнаружили в головном мозге человека скопления клеток, которые определяют места, где опухоли могут стать злокачественными
Здоровье
15 апреля 2021 г. 04:25
Ученые обнаружили горячие точки в мозге, указывающие на признаки рака

Британские нейробиологи обнаружили в головном мозге человека скопления клеток, которые определяют места, где опухоли могут стать злокачественными.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Neuro-Oncology Advances.

Рак головного мозга трудно лечить, потому что он очень инвазивен. Даже после операции и химиолучевой терапии все еще существует высокий риск того, что некоторые раковые клетки остались, и рак вернется. К тому же, некоторые опухоли головного мозга могут быть доброкачественными в течение многих лет, а затем очень быстро меняют свое поведение и становятся агрессивными. Особенно часто такую картину медики наблюдают у молодых людей.

Исследователи из Лондонского института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа в сотрудничестве с британским фондом NHS Foundation Trust решили найти клеточные маркеры, которые можно использовать для прогноза развития опухоли. Для этого они отобрали и проанализировали фрагменты живой мозговой ткани двадцати человек, перенесших операцию по удалению опухоли головного мозга в больнице Королевского колледжа — крупнейшем центре нейроонкологии в Европе.

"Живая ткань человеческого мозга предлагает прекрасные возможности для изучения того, как опухоль реагирует на лечение. Ее изучение способно произведет революцию в онкологии и приблизить день, когда мы сможем лечить рак мозга", — приводятся в пресс-релизе Королевского колледжа Лондона слова первого автора статьи доктора Аластера Кирби (Alastair Kirby).

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