О нас
Аудио новости

Теймур Мусаев: В Азербайджане ситуация с пандемией находится под контролем

Теймур Мусаев: В Азербайджане ситуация с пандемией находится под контролем В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с директором миссии Агентства США по международному развитию (USAID) по Азербайджану Джеем Сингхом и главой представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.
Здоровье
10 марта 2022 г. 16:58
Теймур Мусаев: В Азербайджане ситуация с пандемией находится под контролем

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с директором миссии Агентства США по международному развитию (USAID) по Азербайджану Джеем Сингхом и главой представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Министр Теймур Мусаев отметил, что благодаря усилиям президента Ильхама Алиева в борьбе с пандемией граждане Азербайджана были обеспечены всеми вакцинами, разработанными на основе различных технологических платформ.

Министр отметил, что ситуация с пандемией в стране находится под контролем.

В ходе встречи Т.Мусаев также проинформировал об использовании цифровых и инновационных технологий в нашей стране, о реформах в системе здравоохранения.

Стороны обменялись мнениями по вопросам психологической и посттравматической реабилитации ветеранов войны и членов их семей.

Также обсуждались вопросы восстановления медицинской инфраструктуры на освобожденных территориях, внедрения новых технологий в учреждениях здравоохранения.

В рамках встречи была отмечена важность реализации совместных проектов в будущем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоTeymur Musayev: Currently, situation of pandemic in Azerbaijan under control
Версия на азербайджанском языке ФотоTeymur Musayev: "Hazırda ölkədə pandemiya şəraiti nəzarət altındadır”

Экслюзивные новости

В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
9 марта 2022 г. 11:50
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi