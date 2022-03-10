Теймур Мусаев: В Азербайджане ситуация с пандемией находится под контролем

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с директором миссии Агентства США по международному развитию (USAID) по Азербайджану Джеем Сингхом и главой представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с директором миссии Агентства США по международному развитию (USAID) по Азербайджану Джеем Сингхом и главой представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Министр Теймур Мусаев отметил, что благодаря усилиям президента Ильхама Алиева в борьбе с пандемией граждане Азербайджана были обеспечены всеми вакцинами, разработанными на основе различных технологических платформ.

Министр отметил, что ситуация с пандемией в стране находится под контролем.

В ходе встречи Т.Мусаев также проинформировал об использовании цифровых и инновационных технологий в нашей стране, о реформах в системе здравоохранения.

Стороны обменялись мнениями по вопросам психологической и посттравматической реабилитации ветеранов войны и членов их семей.

Также обсуждались вопросы восстановления медицинской инфраструктуры на освобожденных территориях, внедрения новых технологий в учреждениях здравоохранения.

В рамках встречи была отмечена важность реализации совместных проектов в будущем.