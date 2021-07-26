TƏBIB: В последние дни резко возросло число заражений

"В последние дни наблюдается резкий рост новых случаев заражений коронавирусной инфекций".

"В последние дни наблюдается резкий рост новых случаев заражений коронавирусной инфекций".

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, в нерабочие дни число случаев заражений падает: "В конце июня число заражений было ниже одного процента. Это был хороший показатель. Но в последние дни число положительных результатов возросло до 5%. Заражаемость высока среди граждан в возрасте от 30 до 39 лет. Больше всего случаев заражения по-прежнему регистрируется в Баку".