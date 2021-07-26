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TƏBIB: В последние дни резко возросло число заражений

TƏBIB: В последние дни резко возросло число заражений "В последние дни наблюдается резкий рост новых случаев заражений коронавирусной инфекций".
Здоровье
26 июля 2021 г. 15:14
TƏBIB: В последние дни резко возросло число заражений

"В последние дни наблюдается резкий рост новых случаев заражений коронавирусной инфекций".

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, в нерабочие дни число случаев заражений падает: "В конце июня число заражений было ниже одного процента. Это был хороший показатель. Но в последние дни число положительных результатов возросло до 5%. Заражаемость высока среди граждан в возрасте от 30 до 39 лет. Больше всего случаев заражения по-прежнему регистрируется в Баку".

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Версия на английском языке TABIB: Number of infections rising in recent days
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Son günlər yoluxma kəskin artır"

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