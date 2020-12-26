TƏBİB: В Азербайджане наблюдается спад после пика заражений

Принимаемые противоэпидемические меры имеют большое значение

"Пару дней назад суточное число зараженных коронавирусом в Азербайджане составляло более 4 тысяч человек. Эта тенденция продолжалась неделю или две. Это можно назвать пиком эпидемии, о котором мы говорили. Сейчас после пика наблюдается постепенное снижение".

Как сообщает Report, об этом председатель медико-научного комитета при правлении Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Акиф Гурбанов заявил в интервью Real tv.

"Безусловно, принимаемые противоэпидемические меры имеют большое значение. В результате соблюдения гражданами требуемых правил, применения определенных запретов, закрытия различных предприятий, ограничения режима работы и иных комплексных мер, каждый день наблюдается снижение, а иногда и резкое снижение числа зараженных инфекцией COVID-19", - сказал А.Гурбанов.