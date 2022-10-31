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Страны-члены ОТГ обсудили вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения

Страны-члены ОТГ обсудили вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения Обсуждены вопросы сотрудничества в области здравоохранения между Азербайджаном и странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ).
Здоровье
31 октября 2022 г. 19:09
Страны-члены ОТГ обсудили вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения

Обсуждены вопросы сотрудничества в области здравоохранения между Азербайджаном и странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

В рамках Всемирного тюркского медицинского конгресса министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев провел двусторонние встречи с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым, с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджой, министром здравоохранения Казахстана Ажаром Гиниятом, министром здравоохранения Кыргызстана Гюльнарой Баатыровой и министром здравоохранения Узбекистана Бехзодом Мусаевым.

В ходе встреч были обсуждены текущее состояние и потенциальные возможности развития сотрудничества между странами в области здравоохранения и медицинской науки, а также перспективы двусторонних отношений в области фармацевтики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTDT üzvləri arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

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