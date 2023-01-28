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Смертность от COVID-19 в Японии впервые превысила 10 тыс. человек

Смертность от COVID-19 в Японии впервые превысила 10 тыс. человек Смертность от коронавируса в Японии в январе впервые с начала пандемии превысила 10 тыс. человек.
Здоровье
28 января 2023 г. 15:20
Смертность от COVID-19 в Японии впервые превысила 10 тыс. человек

Смертность от коронавируса в Японии в январе впервые с начала пандемии превысила 10 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

За истекшие сутки в Японии от новой коронавирусной инфекции скончались 252 человека, таким образом, с начала января умерли 10 124 человека. Впервые с начала пандемии число погибших превысило 10 тыс. человек.

За сутки в Японии COVID-19 заболели 54,7 тыс. человек.

Резкий рост смертности от коронавируса в Японии наблюдается с начала декабря. Всего за время пандемии в Японии от коронавируса скончались более 67 тыс. человек. Но если в октябре за месяц умерли 1 800 человек, в ноябре - более 3 000, то в декабре эта цифра взлетела до 7 600 человек. При этом 97% от всех летальных случаев приходится на возрастную категорию старше 60 лет.

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Версия на английском языке COVID mortality in Japan for first time exceeds 10,000 people

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