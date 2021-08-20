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Шахмар Мовсумов: Ни у кого из вакцинированных не возникло других заболеваний

Шахмар Мовсумов: Ни у кого из вакцинированных не возникло других заболеваний Ни у кого из вакцинированных от COVID-19 не возникло других заболеваний.
Здоровье
20 августа 2021 г. 11:40
Шахмар Мовсумов: Ни у кого из вакцинированных не возникло других заболеваний
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Ни у кого из вакцинированных от COVID-19 не возникло других заболеваний.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов в пятницу на брифинге Оперштаба при Кабинете министров.

По его словам, процесс вакцинации стали проводить, опираясь на научные разработки:

"99% из числа умерших - это граждане, которые не были вакцинированы. Эффективность вакцины не должна вызывать сомнений".

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Версия на английском языке Shahmar Movsumov says nobody develops any disease due to vaccine
Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: “Heç kəsdə vaksinə görə hər hansı bir xəstəlik əmələ gəlməyib”

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