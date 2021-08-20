Шахмар Мовсумов: Ни у кого из вакцинированных не возникло других заболеваний

Ни у кого из вакцинированных от COVID-19 не возникло других заболеваний.
Как передает Report, об этом заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов в пятницу на брифинге Оперштаба при Кабинете министров.
По его словам, процесс вакцинации стали проводить, опираясь на научные разработки:
"99% из числа умерших - это граждане, которые не были вакцинированы. Эффективность вакцины не должна вызывать сомнений".