Раскрыты основные симптомы одного из самых распространенных видов рака

Британские медики раскрыли основные симптомы рака кишечника

Британские медики раскрыли основные симптомы рака кишечника.

Как передает Report со ссылкой на Express, по словам экспертов, признаками данного вида онкологического заболевания могут быть анемия, усталость, головокружение, одышка, потеря веса, боли в спине или животе.

Специалисты советуют обратится за медицинской помощью, если человек страдает от диареи или запора на протяжении более чем трех недель. Также следует насторожиться при наличии крови в стуле, кровотечениях или ненадлежащих ощущениях при опорожнении кишечника.

Отмечается, что рак кишечника является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний.