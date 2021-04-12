О нас
Report Georgia
Аудио новости

Раскрыты основные симптомы одного из самых распространенных видов рака

Раскрыты основные симптомы одного из самых распространенных видов рака Британские медики раскрыли основные симптомы рака кишечника
Здоровье
12 апреля 2021 г. 03:37
Раскрыты основные симптомы одного из самых распространенных видов рака

Британские медики раскрыли основные симптомы рака кишечника.

Как передает Report со ссылкой на Express, по словам экспертов, признаками данного вида онкологического заболевания могут быть анемия, усталость, головокружение, одышка, потеря веса, боли в спине или животе.

Специалисты советуют обратится за медицинской помощью, если человек страдает от диареи или запора на протяжении более чем трех недель. Также следует насторожиться при наличии крови в стуле, кровотечениях или ненадлежащих ощущениях при опорожнении кишечника.

Отмечается, что рак кишечника является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Названо число вакцинированных в Азербайджане
Названо число вакцинированных в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:58
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на десятки лет
Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на десятки лет
11 апреля 2021 г. 04:12
В мире растет смертность от коронавируса
В мире растет смертность от коронавируса
10 апреля 2021 г. 22:50
В Азербайджане обнародовано число вакцинированных от COVID-19 
В Азербайджане обнародовано число вакцинированных от COVID-19 
10 апреля 2021 г. 16:57
В Азербайджане выявлено 2 192 новых случая заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 2 192 новых случая заражения коронавирусом
10 апреля 2021 г. 16:42
ВОЗ подтвердил позицию азербайджанского ученого о дозах вакцины
ВОЗ подтвердил позицию азербайджанского ученого о дозах вакцины
10 апреля 2021 г. 12:00
Bloomberg сравнил темпы вакцинации в богатых и бедных странах
Bloomberg сравнил темпы вакцинации в богатых и бедных странах
10 апреля 2021 г. 11:08
Во Франции назвали сроки готовности вакцины Sanofi
Во Франции назвали сроки готовности вакцины Sanofi
10 апреля 2021 г. 07:49
Названы девять симптомов рака легких
Названы девять симптомов рака легких
10 апреля 2021 г. 02:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi