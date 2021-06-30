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Работникам Клинического медцентра №1 будут выплачены надбавки

Работникам Клинического медцентра №1 будут выплачены надбавки "Ведется оперативная работа над изменением правил в связи с зарплатами медицинских работников. Сейчас рабочая группа всерьез работает над этим".
Здоровье
30 июня 2021 г. 16:01
Работникам Клинического медцентра №1 будут выплачены надбавки

"Ведется оперативная работа над изменением правил в связи с зарплатами медицинских работников. Сейчас рабочая группа всерьез работает над этим".

Как передает Report, об этом рассказал директор Клинического медцентра №1 Кенуль Алекперов.

По его словам, эти правила охватят всю сферу здравоохранения: "После утверждения правил граждане будут подробно проинформированы".

К.Алекперов сказал, что в Клиническом медцентре выплата надбавок будет осуществлена в течение двух дней: "Надбавки будут рассчитываться с 1 апреля и охватят медицинский и немедицинский сектора".

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