Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни

Потеря обоняния является ранним симптомом неизлечимой болезни Паркинсона.
Как передает Report со ссылкой на
Ученые подсчитали, что в некоторых случаях потеря обоняния может произойти за десять лет до того, как будет диагностирована болезнь Паркинсона.
Болезнь Паркинсона - медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Основные симптомы заболевания включают двигательные нарушения, мышечную ригидность (повышенный тонус), тремор в состоянии покоя. Носители патологии переживают не только вегетативные, но и аффективные расстройства.