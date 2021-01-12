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Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни

Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни Потеря обоняния является ранним симптомом неизлечимой болезни Паркинсона.
Здоровье
12 января 2021 г. 06:17
Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни

Потеря обоняния является ранним симптомом неизлечимой болезни Паркинсона.

Как передает Report со ссылкой на Express, по данным Фонда Паркинсона, пациенты с этим недугом зачастую указывали, что за несколько лет до развития тремора или других проблем с координацией у них были пропадало обоняние. Отмечается, что симптом ощущают не все пациенты, однако исследование показало, что 90 процентов людей с болезнью Паркинсона не чувствуют запахи.

Ученые подсчитали, что в некоторых случаях потеря обоняния может произойти за десять лет до того, как будет диагностирована болезнь Паркинсона.

Болезнь Паркинсона - медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Основные симптомы заболевания включают двигательные нарушения, мышечную ригидность (повышенный тонус), тремор в состоянии покоя. Носители патологии переживают не только вегетативные, но и аффективные расстройства.

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