Найдены странные различия в смертности от COVID-19 у разных рас

Специалисты из университета королевы Марии в Лондоне и одного из крупнейших фондов Национальной службы здравоохранения Великобритании Barts Health провели исследование и нашли странные различия в течении COVID-19 у пациентов из разных этнических групп

Специалисты из университета королевы Марии в Лондоне и одного из крупнейших фондов Национальной службы здравоохранения Великобритании Barts Health провели исследование и нашли странные различия в течении COVID-19 у пациентов из разных этнических групп.

Как передает Report, результаты научной работы опубликованы в медицинском журнале BMJ Open.

Ученые проанализировали данные 1 737 пацкороиентов старше 16 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией — все они проходили лечение в период с 1 января по 13 мая 2020 года в одной из больниц фонда Barts Health. Как уточняется, 538 больных (31 процент) были выходцами из Азии, 340 пациентов (20 процентов) — чернокожими, еще 707 человек (40 процентов) — белыми.

511 человек — 29 процентов от общего числа — умерли к 30-му дню лечения. Отмечается, что пациенты из этнических меньшинств были моложе. Выходцы из Азии в 1,54 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чем белые пациенты, а пациенты с темным цветом кожи — в 1,8 раза чаще.

Исследование также показало, что вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в 1,49 выше, чем у белых больных, а у чернокожих — в 1,3 раза выше. Более того, у выходцев из Азии и чернокожих пациентов риск оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии оказался выше на 50-80 процентов, чем у белых больных того же возраста.