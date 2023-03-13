Минздрав: Глаукома является второй по значимости причиной слепоты в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, глаукома является второй по значимости причиной слепоты в мире после катаракты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, глаукома является второй по значимости причиной слепоты в мире после катаракты.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава Азербайджана Имран Джаруллазаде.

По его словам, первичная глаукома чаще встречается в возрастной категории старше 40 лет: "Глаукома - заболевание глаз, известное в народе под названием "темная вода". Среди всех офтальмологических заболеваний глаукома считается одним из самых опасных. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, глаукома является второй по значимости причиной слепоты в мире после катаракты. Особую опасность представляет постепенное развитие заболевания – у пациентов практически нет симптомов, так как повреждение зрительного нерва развивается сравнительно медленно.

Первичная глаукома чаще встречается в возрастной категории старше 40 лет. Однако от болезни не застрахованы и молодые люди (юношеская глаукома), и даже младенцы (врожденная глаукома)".